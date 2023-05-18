Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Стратег Минобороны Австрии Райснер сообщил, что Россия в состоянии отразить контрнаступление Украины

Армия
Стратег Минобороны Австрии Райснер сообщил, что Россия в состоянии отразить контрнаступление Украины

Армия России способна отразить украинское контрнаступление, а РФ нельзя недооценивать. Об этом заявил военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер.

Эксперт упомянул видео, на котором один российский танк успешно противостоит механизированному батальону ВСУ. Таким образом он подчеркнул, что многие преувеличивают слабость российской армии и предпринимают попытки ее дискредитации.

«Я предупреждаю о том, что не следует недооценивать российскую армию. <...> Также есть доказательства того, что русские в состоянии отразить украинское наступление», — заявил Райснер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии у Киева сил и оружия для атаки на территорию Россию. Он также добавил, что Украина продолжает подготовку к контрнаступлению.
австрия россия контрнаступление всу Маркус Райснер
Военкоры ФАН