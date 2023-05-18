Никого из министерства обороны в Бахмуте мы не видели — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что никого из представителей Министерства обороны России в Бахмуте не наблюдается.
В Сети появилась информация о поездке министра обороны Сергея Шойгу в Мариуполь с рабочим визитом. Журналисты издания GLAVNY. TV поинтересовались у Пригожина, известно ли ему об этом визите и собирается ли Шойгу приехать в Бахмут.
«Нет, у меня нет такой информации. Никого из министерства обороны на Бахмуте мы не видели, и в принципе Бахмут в туристические маршруты не входит», — подчеркнул основатель «оркестра», сообщение которого опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».