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Никого из министерства обороны в Бахмуте мы не видели — Пригожин

Армия
Никого из министерства обороны в Бахмуте мы не видели — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что никого из представителей Министерства обороны России в Бахмуте не наблюдается.

В Сети появилась информация о поездке министра обороны Сергея Шойгу в Мариуполь с рабочим визитом. Журналисты издания GLAVNY. TV поинтересовались у Пригожина, известно ли ему об этом визите и собирается ли Шойгу приехать в Бахмут.

«Нет, у меня нет такой информации. Никого из министерства обороны на Бахмуте мы не видели, и в принципе Бахмут в туристические маршруты не входит», — подчеркнул основатель «оркестра», сообщение которого опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
Никого из министерства обороны в Бахмуте мы не видели — Пригожин

Евгений Пригожин ранее заявил, что министр обороны России уже около недели находится на территории Бахмута. После этого создатель ЧВК «Вагнер» уточнил, что говорил про будущего главу российского военного ведомства, а не действующего.
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