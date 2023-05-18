Бизнесмен Андрей Ковалев рассказал, как содействует органам в борьбе с инфоцыганами

Председатель Общероссийского движения предпринимателей, сопредседатель Совета предпринимателей Москвы, бизнесмен, музыкант и поэт Андрей Ковалев рассказал, какую помощь он оказал в формировании списка инфоцыган. Этим он поделился в беседе с Аленой Жигловой для ее YouTube-канала.
Ковалев сообщил, что указывал правоохранителям на личности, на деятельность которых стоит обратить внимание, и которые, по его мнению, могут быть замешаны в махинациях с налогами. Бизнесмен отмечает, что в МВД России этим вопросом занимаются несколько человек, в то время как число инфоцыган достигает десятков тысяч.
Музыкант обратился к Министру внутренних дел с предложением в срочном порядке создать специализированное управление по борьбе с мошенниками. Инициатива была высказана в связи с тем, что нужно распутать дела нескольких тысяч злоумышленников. Для этого необходима группа профессионалов из 300-500 человек, в том числе специалистов по бухгалтерии, по тоталитарным сектам и финансистов. Ковалев считает, что рядовому сотруднику полиции тяжело понять хитрые финансовые схемы, которые используются для обхождения оплаты налогов.
Ранее общественный деятель Руслан Захаркин призвал инфоцыган к морали и исполнении налоговых обязательств.