Бизнесмен Андрей Ковалев рассказал, как содействует органам в борьбе с инфоцыганами

Музыкант обратился к Министру внутренних дел с предложением в срочном порядке создать специализированное управление по борьбе с мошенниками. Инициатива была высказана в связи с тем, что нужно распутать дела нескольких тысяч злоумышленников. Для этого необходима группа профессионалов из 300-500 человек, в том числе специалистов по бухгалтерии, по тоталитарным сектам и финансистов. Ковалев считает, что рядовому сотруднику полиции тяжело понять хитрые финансовые схемы, которые используются для обхождения оплаты налогов.