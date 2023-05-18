Американист Малек Дудаков: у Запада нет инструментов, чтобы помешать сотрудничеству России и Ирана

Накануне американский сенатор Тед Круз сообщил, что работает над законопроектом об ужесточении санкций против России и Ирана. С помощью новых мер он хочет помешать сотрудничеству двух стран. Как считает политолог-американист Малек Дудаков, таких инструментов сегодня нет ни у ЕС, ни у США.
«Я работаю над тем, чтобы заручиться поддержкой законопроекта, который заставит администрацию Байдена противодействовать российско-иранскому сотрудничеству по ряду направлений», — сказал сенатор Круз.
Он предложил Белому дому ввести санкции против банков, нефтяных танкеров и самолетов, которые используют Москва и Тегеран. Законопроект также предлагает заморозить иранские активы на миллиарды долларов, и обязать президента США Джо Байдена использовать их для компенсаций Украине.
Круз также обвинил американского президента в «поддержке обеих сторон конфликта на Украине». Он раскритиковал Байдена за то, что тот предоставляет помощь Украине, при этом позволяя Ирану якобы «продавать оружие России». Американская администрация, по словам сенатора, влила в Иран миллиарды долларов, которые «идут на беспилотники, используемые Россией».
«Если вы хотите, чтобы Россия проиграла на Украине, один из самых важных шагов, которые мы можем предпринять — остановить, устранить российско-иранское сотрудничество. Мы должны помешать Джо Байдену поддерживать обе стороны войны на Украине», — заявил сенатор.
Как сообщил ФАН политолог-американист Малек Дудаков, в данном случае речь может идти об усилении давления на третьи страны, но не на сами Тегеран и Москву.
«Скорее всего, в данном случае речь идет о формальных санкциях со стороны Америки. Ведь Россия и Иран уже и так находятся под огромным количеством разнообразных рестрикций. Поэтому введение Штатами каких-то новых мер уже вряд ли сможет повлиять на взаимный товарообмен между нашими странами, — указал Дудаков. — Поэтому приоритет для Белого дома и Брюсселя в том, чтобы активнее давить на третьи, формально нейтральные страны с тем, чтобы те сокращали объемы своей торговли с Россией. Прежде всего — торговлю подсанкционными товарами в рамках «параллельного импорта».
Среди стран, на которые может быть направлено давление Запада, Дудаков назвал Индию, Турцию, ОАЭ и Сингапур.
«Сейчас коллективный Запад всеми путями добивается того, чтобы эти государства соблюдали уже введенные им рестрикции против России. Для этого они задействуют широкий спектр как экономических, так и политических шагов. Думаю, эти действия со стороны США и ЕС ни в коем случае не стоит недооценивать, поскольку это несет для нас довольно высокие риски. Поэтому Россия должна вести активную работу по дипломатической линии, чтобы сохранять возможность импортировать все необходимые ей товары, и поддерживать социальную стабильность внутри страны», — подчеркнул аналитик.
Он назвал попытки Запада закрыть все «санкционные лазейки» основным фактором риска для внешней торговли России. При этом Дудаков не видит никаких реальных угроз как торговым, так и политическим связям между Москвой и Тегераном, поскольку у Запада сегодня нет для этого соответствующих инструментов.
Напомним, российская сторона отрицает, что Иран когда-либо поставлял России ударные или разведывательные дроны. В ноябре власти Ирана признали, что поставили России беспилотники, но «сделали это задолго до начала военной операции и в небольшом количестве». После этого российская миссия при ООН подчеркнула, что иранские дроны на Украине не применялись.