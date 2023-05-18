Американист Малек Дудаков: у Запада нет инструментов, чтобы помешать сотрудничеству России и Ирана

Он назвал попытки Запада закрыть все «санкционные лазейки» основным фактором риска для внешней торговли России. При этом Дудаков не видит никаких реальных угроз как торговым, так и политическим связям между Москвой и Тегераном, поскольку у Запада сегодня нет для этого соответствующих инструментов.