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В нескольких районах Москвы объявили карантин из-за птичьего гриппа

Общество
В нескольких районах Москвы объявили карантин из-за птичьего гриппа

Карантин объявили в нескольких районах Москвы. Причиной стало распространение птичьего гриппа. Соответствующее распоряжение дал мэр столицы Сергей Собянин.

Меры применены к таким районам как Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово. В одном из этих пунктов двумя днями ранее выявили заболевание диких птиц. Так как птичий грипп имеет высокую степень патогенности, власти приняли решение ввести определенные ограничения.

Стоит отметить, что Москва — не первый субъект, где действуют подобные меры. Так, к этому прибегли в администрации Йошкар-Олы. На момент действия ограничений запрещено посещать территории эпизоотических очагов и выводить корма.
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