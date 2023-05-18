В нескольких районах Москвы объявили карантин из-за птичьего гриппа

Карантин объявили в нескольких районах Москвы. Причиной стало распространение птичьего гриппа. Соответствующее распоряжение дал мэр столицы Сергей Собянин.
Меры применены к таким районам как Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово. В одном из этих пунктов двумя днями ранее выявили заболевание диких птиц. Так как птичий грипп имеет высокую степень патогенности, власти приняли решение ввести определенные ограничения.
Стоит отметить, что Москва — не первый субъект, где действуют подобные меры. Так, к этому прибегли в администрации Йошкар-Олы. На момент действия ограничений запрещено посещать территории эпизоотических очагов и выводить корма.