«ФАН повсюду»: что происходит между Британией и Пакистаном

Автор Telegram-канала "Старушка Англия" рассказывает о происходящем во взаимоотношениях между двумя странами.
Полиция Пакистана арестовала бывшего премьер-министра Имрана Хана 9 мая. Событие стало поводом для протестов, которые переросли в массовые беспорядки. Конечно, такое важное событие на территории союзника не осталось без внимания Лондона.
Великобританию и Пакистан связывают тесные двусторонние отношения. Существенное влияние на их развитие оказывает пакистанское колониальное прошлое. Лондон и сейчас стремится контролировать пакистанское руководство.
Британское руководство использует Исламабад для продвижения своих интересов в регионе, в том числе с целью стратегического сдерживания Китая.
Об отношениях Великобритании и Пакистана — в новом подкасте «ФАН повсюду» с автором Telegram-канала «Старушка Англия».
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