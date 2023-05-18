«Москва не пойдет на это»: журналист Цыганов о плане США по заморозке украинского конфликта

Белый дом может планировать все что угодно, но власти РФ все равно будут следовать собственной политике и решать поставленные в рамках СВО задачи. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил журналист Александр Цыганов.
Ранее газета Politico сообщила, что Соединенные Штаты Америки готовятся к заморозке украинского конфликта на неопределенное время, возможно на годы или даже десятилетия. Сотрудники издания утверждают, что администрация Белого дома обсуждает варианты долгосрочного «стопа» с определением потенциальных границ, которые Москва и Киев согласились бы не пересекать.
Журналисты добавили, что указанный сценарий может оказаться наиболее реалистичным, учитывая, что ни одна из сторон не собирается признавать поражение.
«Эти разговоры совершенно очевидно — плод фантазии американских элит, порождение некой идеологической схемы, которую сейчас пытаются навязать и Украине, и нам, ну и прежде всего себе. Об этом говорил недавно Киссинджер (Генри Киссинджер — бывший госсекретарь США. Прим. ФАН), об этом 15-го числа говорил Фукуяма (Есихиро Фукуяма — американский философ, политолог, старший научный сотрудник Центра по вопросам демократии, развития и верховенства права в Стэнфорде. Прим. ФАН), об этом говорят близкие к Госдепартаменту деятели, на это намекают даже генералы», — считает журналист Цыганов.
Эксперт добавил, что в начале 2023 года американский истеблишмент пришел к выводу, согласно которому Украина победить не может ни при каких обстоятельствах. По этой причине Белый дом пытается прощупать реакцию Москвы на то, где она готова остановиться, чтобы заморозить конфликт.
«А хочет ли Кремль заморозки конфликта? Москва в него вступила не добровольно, хотя формально считается инициативно, после того, как Запад с презрением отверг предложение не нарушать больше красных линий, не нарушать границ безопасности РФ, вообще уйти из Украины и отодвинуть свои базы. Это была вынужденная мера и могу заверить, что конечно же государственное руководство так быстро не могло пойти недобровольно, ни тем более как Фукуяма намекает, из-за того, что Путин такой диктатор и ему просто так захотелось. Нет, это все из соображений национальной безопасности», — добавил аналитик.
А раз соображения нацбезопасности продолжают существовать, до тех пор, пока на Украине будет существовать нацистский, прозападный режим, то, следовательно, вопрос не снимается, где не проводи пресловутые границы.
«Границы проходят не по территории, не по реке Днепр или границам Донбасса. Границы проходят, простите, по государственным установлениям. Если Украина объявит, что она навсегда останется нейтральной, если она перестанет гнать нацистскую пургу, перестанет быть террористическим государством, то естественно у России не будет причин продолжать этот конфликт. В этом вся суть. Границы должны пройти не по территории, а по головам правящей элиты Украины», — уверен Александр Цыганов.
Однако пока это нереалистичный сценарий, так как Киевом продолжают управлять «откровенные террористы, причем настолько уже закосневшие, что они уже не стесняются в этом признаваться».
«Как вот недавно Буданов признался. Собственно говоря, американцы могут предлагать все что угодно, но Россия именно поэтому должна исходить именно и прежде всего, из тех причин, по которым этот конфликт начался для того, чтобы этот конфликт завершился», — заключил журналист.
Напомним, системы противовоздушной обороны «Железный купол», которые Украина может получить от США, не помогут изменить ситуацию в зоне конфликта в пользу киевских властей, ранее сообщила газета The Jerusalem Post.