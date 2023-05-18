«Москва не пойдет на это»: журналист Цыганов о плане США по заморозке украинского конфликта

Эксперт добавил, что в начале 2023 года американский истеблишмент пришел к выводу, согласно которому Украина победить не может ни при каких обстоятельствах. По этой причине Белый дом пытается прощупать реакцию Москвы на то, где она готова остановиться, чтобы заморозить конфликт.