Пенсионер скончался в «Пятерочке» Петербурга после драки с безработным

Мужчина скончался в ходе драки в продуктовом магазине на Новочеркасском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в полдень среды. Безработный 36-летний покупатель во время конфликта с 72-летним мужчиной нанес ему два удара рукой по лицу. Пенсионер, дойдя до стеллажа с хлебобулочными изделиями, упал и умер. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения.
Злоумышленника оперативно задержали. Подозреваемый в момент прибытия полиции находился в своей квартире.
Ранее стало известно, что мужчина ограбил интим-магазин в Ногинске и избил кнутом прохожего во время бегства. Момент кражи попал на видео.