Пенсионер скончался в «Пятерочке» Петербурга после драки с безработным

Инцидент произошел в полдень среды. Безработный 36-летний покупатель во время конфликта с 72-летним мужчиной нанес ему два удара рукой по лицу. Пенсионер, дойдя до стеллажа с хлебобулочными изделиями, упал и умер. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения.