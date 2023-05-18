Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава миссии Украины при НАТО Галибаренко призвала страны Запада не связывать все надежды с контрнаступлением

Политика
Глава миссии Украины при НАТО Галибаренко призвала страны Запада не связывать все надежды с контрнаступлением

Западным государствам не стоит возлагать все надежды на единственное контрнаступление ВСУ в зоне конфликта. Такое заявление сделала глава украинской миссии при НАТО Наталья Галибаренко.

По ее словам, зарубежным партнерам Киева необходимо проявить терпение и не давить на страну «слишком сильно». Более того, она указала на существование более важных задач в текущей ситуации.

«Сейчас важнее подумать, что еще можно сделать для того, чтобы это контрнаступление было успешным», — сказала Галибаренко в интервью для литовского телеканала LRT.

Меж тем Минобороны РФ сообщило об успехах военнослужащих в ходе спецоперации. По данным ведомства, за последние сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях удалось ликвидировать около 130 украинских боевиков.
контрнаступление всу Украина нато россия Наталья Галибаренко
Военкоры ФАН