Глава миссии Украины при НАТО Галибаренко призвала страны Запада не связывать все надежды с контрнаступлением

Западным государствам не стоит возлагать все надежды на единственное контрнаступление ВСУ в зоне конфликта. Такое заявление сделала глава украинской миссии при НАТО Наталья Галибаренко.
По ее словам, зарубежным партнерам Киева необходимо проявить терпение и не давить на страну «слишком сильно». Более того, она указала на существование более важных задач в текущей ситуации.
«Сейчас важнее подумать, что еще можно сделать для того, чтобы это контрнаступление было успешным», — сказала Галибаренко в интервью для литовского телеканала LRT.
Меж тем Минобороны РФ сообщило об успехах военнослужащих в ходе спецоперации. По данным ведомства, за последние сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях удалось ликвидировать около 130 украинских боевиков.