Ведомственной охране разрешат сбивать беспилотники для защиты объектов

Представителям Росгвардии и ФСИН разрешат ношение «антидронового» ружья и устройства для постановки радиопомех. Также в Госдуме планируют обсудить другие инициативы в этом направлении.
До принятия документа для пресечения деятельности беспилотников у силовиков был скудный выбор средств. Среди них были резиновые дубинки, наручники и другие. Теперь арсенал расширили, так как проблема стала более актуальной. Закон вступает в силу 18 мая.
Власти также планируют рассмотреть законопроект, который даст сотрудникам профильных органов право останавливать или уничтожать беспилотники на воде, земле и в воздухе, сообщает издание «Парламентская газета».
Проблема работы этих устройств стала актуальной в период СВО. Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об атаке БПЛА ВСУ. В результате пострадали два человека.