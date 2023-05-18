В ДНР рассказали, что лучшие операторы беспилотников получаются из геймеров

Добровольцы и мобилизованные, которые увлекались компьютерными играми в мирной жизни, показывают хорошие результаты при обучении на операторов беспилотников. Об этом сообщил журналистам инструктор по работе с дронами с позывным Крест.
Военный инструктор рассказал, что геймеры демонстрируют хороший процесс в освоении дронов формата FPV (First Person View, вид от первого лица). Беспилотники таких моделей обеспечивают не только управление по радиоканалу, но и прием изображения по дополнительному видеоканалу. При управлении подобным дроном оператор может получать изображение с помощью монитора, видеошлема или видеоочков.
«Когда нулевой человек сразу начинает хорошо летать, я спрашиваю: "Уже летал где-то?". А он говорит: "Нет, просто в компьютерные игры на джойстике играл"», — рассказал инструктор.
Военный полагает, что необходимо показывать геймерам их полезность для военной службы посредством социальной рекламы. Таким образом можно привлечь больше добровольцев из данной среды.
Ранее ученые неожиданно заявили о пользе компьютерных игр. Так, глаза опытных геймеров в полтора раза лучше улавливают контраст и различают цвета.