В ДНР рассказали, что лучшие операторы беспилотников получаются из геймеров

Военный инструктор рассказал, что геймеры демонстрируют хороший процесс в освоении дронов формата FPV (First Person View, вид от первого лица). Беспилотники таких моделей обеспечивают не только управление по радиоканалу, но и прием изображения по дополнительному видеоканалу. При управлении подобным дроном оператор может получать изображение с помощью монитора, видеошлема или видеоочков.