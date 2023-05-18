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Натуралист в Брянской области выявил гнездо с черным аистом

Общество
Натуралист в Брянской области выявил гнездо с черным аистом

Известный брянский натуралист Иван Сильченко обнаружил черного аиста в Неруссо-Деснянском полесье.

Как пояснил Сильченко, черные аисты являются редкими краснокнижными птицами. Впервые их появление в Неруссо-Деснянском полесье было замечено всего пару лет назад. Гнездо находится в Щегловском участковом лесничестве, части которого грозила вырубка в соответствии с проектом освоения лесов, сообщает РИА «Стрела».

По словам Сильченко, борьба зоозащитников принесла свои плоды и выдел с гнездом аиста удалось убрать из расчета лесопользования, исключив вырубку окружающих его деревьев.
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