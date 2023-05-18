Натуралист в Брянской области выявил гнездо с черным аистом

Как пояснил Сильченко, черные аисты являются редкими краснокнижными птицами. Впервые их появление в Неруссо-Деснянском полесье было замечено всего пару лет назад. Гнездо находится в Щегловском участковом лесничестве, части которого грозила вырубка в соответствии с проектом освоения лесов, сообщает РИА «Стрела».