Президент Венесуэлы Мадуро заявил об отказе от доллара США ради свободной экономики

Венесуэла откажется от доллара США в экономических операциях. Соответствующее заявление сделал президент республики Николас Мадуро.
Политик объяснил такие меры приверженностью свободной экономике. Венесуэльская сторона предпочитает путь, где «валюты не используются для наказания стран и введения санкций», подчеркнул Мадуро.
Соединенные Штаты, развязав экономическую войну посредством активного использования санкционных рычагов давления на другие страны, рискуют потерпеть поражение, столкнувшись с разрушением собственной финансовой системы, заявили аналитики.
Деньги в государственном бюджете США могут закончиться 1 июня, ранее предупредила министр финансов страны Джанет Йеллен. Она сообщила, что скоро не останется средств для начисления социальных пособий, финансирования программ медицинского страхования и других расходов.