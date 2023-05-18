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Президент Венесуэлы Мадуро заявил об отказе от доллара США ради свободной экономики

Экономика
Президент Венесуэлы Мадуро заявил об отказе от доллара США ради свободной экономики

Венесуэла откажется от доллара США в экономических операциях. Соответствующее заявление сделал президент республики Николас Мадуро.

Политик объяснил такие меры приверженностью свободной экономике. Венесуэльская сторона предпочитает путь, где «валюты не используются для наказания стран и введения санкций», подчеркнул Мадуро.

Соединенные Штаты, развязав экономическую войну посредством активного использования санкционных рычагов давления на другие страны, рискуют потерпеть поражение, столкнувшись с разрушением собственной финансовой системы, заявили аналитики.

Деньги в государственном бюджете США могут закончиться 1 июня, ранее предупредила министр финансов страны Джанет Йеллен. Она сообщила, что скоро не останется средств для начисления социальных пособий, финансирования программ медицинского страхования и других расходов.
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