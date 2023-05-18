В Госдуме поддержали проект о запрете расторжения трудового договора с мобилизованными

Комитет Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению поддержал законопроект о запрете расторжения трудового договора с мобилизованными государственными служащими в зоне СВО.
Нововведение предполагает заморозку срочных трудовых договоров госслужащих, пока они проходят службу в зоне спецоперации. Уточняется, что данный законопроект не будет касаться контрактов, срок которых составляет меньше года. Несмотря на поддержку проекта, комитет обнаружил ряд замечаний, которые нужно устранить.
Ранее в Госдуме поддержали введение запрета пропаганды незаконного оборота и потребления наркотических и психотропных средств. Проект закона был внесен в марте.