В Госдуме поддержали проект о запрете расторжения трудового договора с мобилизованными

Нововведение предполагает заморозку срочных трудовых договоров госслужащих, пока они проходят службу в зоне спецоперации. Уточняется, что данный законопроект не будет касаться контрактов, срок которых составляет меньше года. Несмотря на поддержку проекта, комитет обнаружил ряд замечаний, которые нужно устранить.