Дипломаты Ирана и Афганистана обсудили спор о водных ресурсах

Водный спор между двумя странами сосредоточен вокруг реки Хирманд, также известной как Гильменд, которая берет свое начало в горах Гиндукуш, недалеко от Кабула и более чем через 1100 километров впадает в болотистую иранскую местность Хамун провинции Систан-Белуджистан.