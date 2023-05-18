Дипломаты Ирана и Афганистана обсудили спор о водных ресурсах

Оба государства располагаются в засушливом регионе.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора обменялись мнениями на темы торговли, электроэнергетики, железных дорог, а также распределения водных ресурсов.
В западных афганских регионах уменьшилось количество осадков, что спровоцировало недостаток влаги. Стороны сошлись на организации совместной технической группы, которая должна посетить плотину Каджаки.
«Подчеркнуто строгое и полное выполнение положений, предусмотренных в договоре 1351 (1973) в отношении Гильменда, включая возможность совместного технического комитета между двумя странами, посещающими водные объекты на афганской стороне», — говорится в сообщении МИД Ирана.
Водный спор между двумя странами сосредоточен вокруг реки Хирманд, также известной как Гильменд, которая берет свое начало в горах Гиндукуш, недалеко от Кабула и более чем через 1100 километров впадает в болотистую иранскую местность Хамун провинции Систан-Белуджистан.
Тегеран на протяжении многих лет обвинял Кабул в ограничении потока путем строительства на ней плотин. Согласно пакту о совместном использовании воды 1973 года, Афганистан должен пропускать в Иран в среднем 820 млн кубометров ежегодно. При этом за 2022 год республика получила лишь 27 млн кубометров.