Президент США Байден сообщил премьеру Папуа – Новой Гвинеи об отмене визита из-за возможного дефолта

Президент США Джо Байден сообщил премьер-министру Папуа – Новой Гвинеи Джеймсу Марапе, что не сможет посетить форум лидеров государств – членов Форума тихоокеанских островов из-за угрозы дефолта в Соединенных Штатах. Об этом проинформировала пресс-служба Белого дома.
Вместо Байдена на форум отправится госсекретарь США Энтони Блинкен. Там стороны обсудят вопросы укрепления американо-тихоокеанского сотрудничества по общим приоритетам, в том числе борьбу с климатическим кризисом.
«Президент Байден, позвонив с борта самолета американского лидера, лично сообщил, что не сможет поехать в Папуа - Новую Гвинею для встречи с премьер-министром Марапе и другими лидерами Форума тихоокеанских островов», — сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Байден и Блинкен прибыли в Хиросиму для участия в саммите G7. Там глава американского правительства должен провести двустороннюю встречу с премьером Японии Фумио Кисидой.