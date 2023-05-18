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Президент США Байден сообщил премьеру Папуа – Новой Гвинеи об отмене визита из-за возможного дефолта

Политика
Президент США Байден сообщил премьеру Папуа – Новой Гвинеи об отмене визита из-за возможного дефолта

Президент США Джо Байден сообщил премьер-министру Папуа – Новой Гвинеи Джеймсу Марапе, что не сможет посетить форум лидеров государств – членов Форума тихоокеанских островов из-за угрозы дефолта в Соединенных Штатах. Об этом проинформировала пресс-служба Белого дома.

Вместо Байдена на форум отправится госсекретарь США Энтони Блинкен. Там стороны обсудят вопросы укрепления американо-тихоокеанского сотрудничества по общим приоритетам, в том числе борьбу с климатическим кризисом.

«Президент Байден, позвонив с борта самолета американского лидера, лично сообщил, что не сможет поехать в Папуа - Новую Гвинею для встречи с премьер-министром Марапе и другими лидерами Форума тихоокеанских островов», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Байден и Блинкен прибыли в Хиросиму для участия в саммите G7. Там глава американского правительства должен провести двустороннюю встречу с премьером Японии Фумио Кисидой.
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