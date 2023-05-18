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Спикер Госдумы Володин заявил, что Киев не может начать переговоры без решения Вашингтона

Политика
Спикер Госдумы Володин заявил, что Киев не может начать переговоры без решения Вашингтона

Украинские власти пойдут на переговоры только после того, как получает разрешение от США, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Политик отметил, что Украина фактически перестала быть государством. Президент страны Владимир Зеленский транслирует то, что ему говорят советники из Вашингтона и Брюсселя, уверен парламентарий.

«Эта территория (Украина. — Прим. ред.) на сегодняшний день — полигон для обкатки вооружения, которое поставляется всеми странами НАТО. Власть в Украине абсолютно карманная», — передает слова Володина канал «БелТА».

Ранее в Белоруссии усомнились в возможностях Киева организовать контрнаступление. Президент республики Александр Лукашенко назвал дезинформацией появление новостей об этом.
вячеслав володин Украина США
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