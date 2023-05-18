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Заммэра Москвы Ракова рассказала о расширении списка специальностей для получения статуса «Московская медсестра»

Общество
Заммэра Москвы Ракова рассказала о расширении списка специальностей для получения статуса «Московская медсестра»

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что список специальностей для претендентов на статус «Московская медсестра» расширен. В него добавили направление «Операционное дело».

Заммэра отметила, что операционная сестра - очень важное звено в хирургической бригаде. Именно она готовит операционную, обеспечивают соблюдение стерильности и правильную транспортировку пациента, передает сетевое издание «Что происходит». Также во время самой операции она ассистирует хирургу.

Ирина Ракова добавила, что от уровня подготовки и квалификации операционной сестры во многом зависит успех хирургического вмешательства. Поэтому к представителям этой специальности предъявляются высокие требования. Они должны обладать значительным багажом знаний, навыками командной работы, быть стрессоустойчивыми, уметь оперативно реагировать на нестандартные ситуации.
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