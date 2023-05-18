Заммэра Москвы Ракова рассказала о расширении списка специальностей для получения статуса «Московская медсестра»

Заммэра отметила, что операционная сестра - очень важное звено в хирургической бригаде. Именно она готовит операционную, обеспечивают соблюдение стерильности и правильную транспортировку пациента, передает сетевое издание «Что происходит». Также во время самой операции она ассистирует хирургу.