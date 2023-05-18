Politico: США готовятся к долгосрочной заморозке украинского конфликта в «корейском стиле»

Официальные лица США рассматривают сценарий, при котором конфликт на Украине может перейти в статус замороженного. Подробности раскрыло издание Politico после беседы с несколькими американскими чиновниками.
В Вашингтоне не исключают возникновения ситуации, при которой стороны определят «потенциальные линии», которые согласятся не пересекать. Замороженный конфликт может продлиться несколько лет, и, вероятно, десятилетий, предположили источники издания.
«Остановка (Конфликта — Прим. ред.) в корейском стиле — это, безусловно, то, что обсуждали эксперты и аналитики в правительстве и за его пределами», — говорится в материале.
При этом собеседники Politico не стали вдаваться в подробности, связанные с глубиной планирования украинского конфликта. Подобная информация «в значительной степени засекречена», подчеркнули журналисты.
Системы противовоздушной обороны «Железный купол», которые Украина может получить от США, не помогут изменить ситуацию в зоне конфликта в пользу киевских властей, ранее сообщила газета The Jerusalem Post.