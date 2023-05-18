ВСУ потеряли до 130 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях

Подразделения украинской армии потеряли за сутки порядка 130 силовиков на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что поражение было нанесено силами «Западной» группировки российских войск близ населенных пунктов Новомлынск и Котляровка в Харьковской области. На Купянском направлении были ликвидированы до 60 украинских силовиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20.
«Подразделениями 98-й воздушно-десантной дивизии ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. За сутки уничтожено более 75 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30», — говорится в сообщении.
Накануне Минобороны России показало кадры уничтожения украинской САУ 2С1 «Гвоздика». Ликвидация произошла при помощи высокоточных барражирующих боеприпасов.