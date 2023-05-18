ВСУ потеряли до 130 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях

Сообщается, что поражение было нанесено силами «Западной» группировки российских войск близ населенных пунктов Новомлынск и Котляровка в Харьковской области. На Купянском направлении были ликвидированы до 60 украинских силовиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20.