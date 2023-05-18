Бразильский форвард «Зенита» Малком может вернуться в Петербург до конца текущего сезона

Бразильский нападающий Малком может вернуться в расположение «Зенита» до завершения текущего сезона Российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщило издание «Петербургский дневник», сославшись на заявление главного тренера команды Сергея Семака.
Ранее футболист вернулся на родину в связи с рождением сына. Мальчик появился на свет 13 мая, после чего спортсмен согласовал с руководством клуба свой отъезд и спустя два дня улетел из страны.
«Если у него будет возможность приехать сюда на следующий матч или на последний, он обязательно это сделает», — отметил наставник «сине-бело-голубых».
Он добавил, что сейчас для Малкома важнее всего убедиться в благополучии супруги и наследника. Тем не менее представители «Зенита» постоянно поддерживают связь с форвардом и находятся в курсе его семейной ситуации, указал Семак.
Меж тем команда «Краснодар» вышла в суперфинал Кубка России по футболу. Это стало возможно благодаря победе подопечных тренера Владимира Ивича в матче против екатеринбургского клуба «Урал».