В Ленобласти пьяный пасынок заколол ножом отчима

Молодой человек из Высоцка ранил своего отчима ножом. Как сообщает источник ФАН в правоохранительных органах, перед этим мужчины повздорили.
Отмечается, что инцидент произошел в Выборгском районе Северной столицы. Между пасынком и его некровным родственником после распития алкогольных напитков возник спор. В результате 31-летний петербуржец схватился за нож. Член семьи получил удар в спину. От полученной травмы он погиб.
Мужчина скрылся с места происшествия, но полиция поймала его «по горячим следам». Его задержали в городе. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Пасынок ранее уже привлекался к уголовной ответственности, был неоднократно осужден.
Ранее в Москве мужчина под домашним арестом напал на инспектора УФСИН с ножом. Как сообщает RT, это произошло во время проверки.