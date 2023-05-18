В Ленобласти пьяный пасынок заколол ножом отчима

Отмечается, что инцидент произошел в Выборгском районе Северной столицы. Между пасынком и его некровным родственником после распития алкогольных напитков возник спор. В результате 31-летний петербуржец схватился за нож. Член семьи получил удар в спину. От полученной травмы он погиб.