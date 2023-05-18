Химик Илья Мастыгин предупредил об опасных фруктах на рынках Ростова-на-Дону

Фрукты, имеющие аппетитный аромат и красивый блеск, могут быть вредны для здоровья из-за химикатов, которыми они были обработаны. Об этом сообщил химик из Ростова-на-Дону Илья Мастыгин.
Как пишет сетевое издание «Южный Федеральный», в Донской регион фрукты и овощи доставляют еще неспелыми, чтобы они сохранили товарный вид и не испортились в дороге, заметил эксперт. Перед размещением фруктов на прилавке их натирают воском, парафином или сорбиновой кислотой. Эти вещества безвредны, но на них собирается грязь, выхлопные газы, бактерии, которые впитываются кожурой, предупредил химик.
Кроме того, во избежание загнивания овощи и фрукты обрабатывают дифенилом. А это вещество является продуктом нефтепереработки и сильным аллергеном, который запрещен для употребления в пищу во многих европейских странах, добавил специалист.
По словам Мастыгина, бананы и помидоры также привозят недозревшими и оставляют дозревать в газовых камерах, где они насыщаются нитратами.