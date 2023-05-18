Химик Илья Мастыгин предупредил об опасных фруктах на рынках Ростова-на-Дону

Как пишет сетевое издание «Южный Федеральный», в Донской регион фрукты и овощи доставляют еще неспелыми, чтобы они сохранили товарный вид и не испортились в дороге, заметил эксперт. Перед размещением фруктов на прилавке их натирают воском, парафином или сорбиновой кислотой. Эти вещества безвредны, но на них собирается грязь, выхлопные газы, бактерии, которые впитываются кожурой, предупредил химик.