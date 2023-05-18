Президент Молдавии Санду назвала членство в Евросоюзе защитой от «нестабильности» России

Представители стран Евросоюза на заседании в Брюсселе 23 июня 2022 года приняли решение предоставить Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в объединение. Кишинев для членства ЕС должен выполнить некоторые условия, к примеру провести ряд реформ и урегулировать конфликт в Приднестровье. Санду в начале текущего года призналась, что власти выполнили менее половины из 35 пунктов плана действий на 2022 год, который рекомендовала Еврокомиссия.