Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Дроновка

Село Дроновка Грайворонского городского округа в Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем личном Telegram-канале.
В результате инцидента никто не пострадал. Повреждения получили сети газового и электрического снабжения. На месте работают оперативные и аварийные службы, которые устраняют последствия обстрела.
Напомним, что ранее украинские военные обстреляли Белгородскую область фосфорными боеприпасами. В результате инцидента никто не пострадал. Под атаку попало село Старый Хутор в Валуйском районе.
Накануне курский губернатор Роман Старовойт сообщил о втором за день обстреле поселка Глушково.