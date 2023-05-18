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Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Дроновка

Происшествия
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Дроновка

Село Дроновка Грайворонского городского округа в Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем личном Telegram-канале.

В результате инцидента никто не пострадал. Повреждения получили сети газового и электрического снабжения. На месте работают оперативные и аварийные службы, которые устраняют последствия обстрела.

Напомним, что ранее украинские военные обстреляли Белгородскую область фосфорными боеприпасами. В результате инцидента никто не пострадал. Под атаку попало село Старый Хутор в Валуйском районе.

Накануне курский губернатор Роман Старовойт сообщил о втором за день обстреле поселка Глушково.
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