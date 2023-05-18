Политический эксперт Джаралла: продлив «зерновую сделку», власти РФ рассчитывают на понимание общества

Тем не менее, срок действия «зернового» соглашения уже несколько раз продлевали, в последний раз — до 18 мая. Очередное продление было под вопросом, поскольку Россия неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется. Перед продлением соглашения Москва назвала пять «системных проблем», которые надо решить. Во-первых, это разблокировка зарубежных активов и счетов компаний РФ, занятых производством и транспортировкой агропродукции и удобрений.