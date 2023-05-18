Политический эксперт Джаралла: продлив «зерновую сделку», власти РФ рассчитывают на понимание общества

Как сообщил 18 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «зерновая сделка» будет продлена еще на два месяца, так как на переговорах достигнут «относительный результат». По мнению российского политэксперта Владимира Джараллы, это соглашение совершенно не нужно РФ, но в данном случае мы действуем в интересах партнеров.
«Мы можем подтвердить, что Россией принято решение продолжить эту «черноморскую сделку» сроком еще на два месяца. Есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН», — сказал Песков.
Ранее о продлении «зерновой сделки» сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Напомним, эту сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в июле 2022 года.
Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. При этом первая часть соглашения исправно выполнялась, а исполнение второй блокировали западные транспортные и страховые компании.
Тем не менее, срок действия «зернового» соглашения уже несколько раз продлевали, в последний раз — до 18 мая. Очередное продление было под вопросом, поскольку Россия неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется. Перед продлением соглашения Москва назвала пять «системных проблем», которые надо решить. Во-первых, это разблокировка зарубежных активов и счетов компаний РФ, занятых производством и транспортировкой агропродукции и удобрений.
Во-вторых, это переподключение Россельхозбанка к SWIFT, в третьих — возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания в РФ, в четвертых — отмена ограничений на страхование наших судов. Плюс — снятие запрета на доступ российских кораблей в порты, а также восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса». Подробностей о том, как эти обязательства будут выполняться теперь, российские дипломаты не приводят.
Как сообщил корреспонденту ФАН российский политэксперт Владимир Джаралла, это соглашение Россия продлила почти исключительно ради интересов лидера Турции.
«Я полностью согласен с теми, кто считает, что Россия продлила эту сделку исключительно ради победы Реджепа Эрдогана на президентских выборах в Турции. После первого тура голосования разрыв с главным соперником Кылычдароглу оказался совсем невелик. В оставшиеся до второго тура две недели ему необходимо максимально мобилизовать свой электорат, а также получить новые голоса в свою поддержку», — отметил эксперт.
По его мнению, сейчас ситуация с переизбранием на пост для президента Эрдогана максимально сложная.
«Как известно, кандидат от правой «Коалиции отца» Синан Оган набрал в первом туре лишь 5%, но во втором туре эти голоса он намерен отдать главному сопернику Эрдогана — Кемалю Кылычдароглу. По классике политтехнологий, сейчас главный вопрос в том, какой электоральный «мобилизационный ресурс» остался у каждого из кандидатов. Именно над этим и должен поработать Эрдоган, — считает Джаралла. — Продление «зерновой сделки» — это громадный плюс в «копилку» действующего президента. Тем самым он показал всей стране, что Турция является важным игроком в мировой политике, и достигает своих целей, в том числе — связанных с решениями других стран».
Он также сообщил, что многие турки поддерживают линию Эрдогана в вопросах внешней политики и считают ее единственно верной, пусть и с некоторыми оговорками.
«Продление «зерновой сделки» должно оказать Эрдогану решающую поддержку на выборах. Что касается России, то для нас эта сделка является абсолютно ненужной, ведь ни одно из условий Москвы, прописанное в соглашениях, на деле не соблюдается. Но, тем не менее, это тот самый случай, когда наша власть прямо рассчитывает на понимание со стороны общества. И, судя по всему, она это понимание находит, поскольку серьезных протестов против продления «зерновой сделки» в России не видно», — заключил Владимир Джаралла.
Напомним, после продления «зерновой сделки» в российском МИДе заявили, что «перекосы» в исполнении соглашения по зерну должны быть «максимально быстро исправлены».