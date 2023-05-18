Политолог Дробницкий предсказал разрушение политической системы США: «Начнут друг друга резать»

Политическая традиция, которая действовала в США на протяжении столетий, разрушается. А вместе с ней разрушается и все американское общество, поскольку если «наверху» не могут договориться между собой, то «внизу» это проявляется еще более остро. Таким образом, процессы, которые были запущены после прихода к власти Трампа, будут и дальше подталкивать Соединенные Штаты к дестабилизации.