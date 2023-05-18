Политолог Дробницкий предсказал разрушение политической системы США: «Начнут друг друга резать»

ФБР недооценило или умышленно проигнорировало существенную информацию, которая противоречила утверждениям о якобы существовавшем сговоре между Москвой и предвыборным штабом Дональда Трампа. Об этом в своем отчете сообщил специальный советник Джон Дарем, который расследовал действия федеральных органов по так называемому «Российскому вмешательству».
«Объективная и честная оценка этих источников информации должна была заставить ФБР задуматься о том, что службой манипулировали в политических или иных целях. К сожалению, этого не произошло», — говорится в опубликованном отчете.
Расследование Дарема, которое было санкционировано предыдущим генпрокурором США Уильямом Барром, должно было установить и наказать лиц, причастных к организации и проведению следствия против президента Трампа по сфабрикованным основаниям.
Тем не менее в итоговом 306-страничном отчете отсутствуют обвинения конкретных должностных лиц, ответственных за начало расследования против Трампа и его соратников. Также в нем отсутствуют выводы о политически-мотивированных действиях ФБР в отношении бывшего президента и его соратников.
Основная часть документа посвящена ранее выявленным недостаткам в расследовании. В то же время Джон Дарем пришел к выводу, что ФБР продемонстрировало «отсутствие аналитической строгости» в ходе рассмотрения версии о связях Трампа с Россией.
«Расследование показало, что высокопоставленные сотрудники ФБР проявили серьезный недостаток аналитической скрупулезности в отношении информации, которую они получали от политически заинтересованных лиц и организаций. Эта информация частично спровоцировала и поддержала проведение расследования спецпрокурора Мюллера», — указывает Дарем.
В то же время в своих выводах Дарем не рекомендовал никаких «радикальных изменений» в правилах ФБР, действующих относительно политически чувствительных расследований и прослушивания телефонных разговоров в целях обеспечения национальной безопасности. Как сообщили представители Бюро, большинство нарушений, которые были допущены агентами при расследовании предполагаемых связей Трампа с Россией, были устранены по результатам слушаний в конгрессе, состоявшихся в предыдущие годы.
«Поведение в 2016 и 2017 годах, которое расследовал специальный советник Дарем, стало причиной того, что нынешнее руководство ФБР уже предприняло десятки корректирующих действий, которые действуют уже некоторое время», — заявили в ФБР.
Как отмечает американист Дмитрий Дробницкий, расследование спецпрокурора Дарема стало настоящим разочарованием для сторонников Трампа. По результатам следствия, которое велось в течение нескольких лет, обвинения были выдвинуты в отношении одного из сотрудников избирательной кампании Хиллари Клинтон и Игоря Данченко, который был основным источником информации о предполагаемых связях Трампа с Москвой. При этом агенты ФБР и представители политического истеблишмента, которые стояли за атакой на президента, вышли сухими из воды.
«"Русское дело" закончилось и официально закончилось ничем. То, что избирательная кампания Трампа не имела связей с Россией, было понятно еще в 2018 году. Это следовало в том числе из слушаний в конгрессе — все это было высосано из пальца.
В ответ поднялась волна со стороны республиканцев, которые призвали «расследовать расследователей». Сторонники Трампа обвиняли демократов в том, что они использовали ФБР, Минюст, лгали в суде, получая ордера на прослушку. Они реально понимали, что дело полностью сфабриковано, и попытались навредить Трампу.
Надо сказать, что расследование оказалось крайне неудачным, финальный отчет получился беззубым. От действий Дарема консерваторы ждали гораздо большего: что сейчас мы это глубинное государство «пошелушим». Ничего подобного. Поэтому обе стороны недовольны произошедшим. По итогу дела «по очкам» впереди оказались демократы, потому что они много кому испортили жизнь и заставили многих в Республиканской партии из тех, кто симпатизировал повестке Трампа, бояться. Обратного не произошло. Для тех, кто был причастен к этому, дело закончилось ничем», — говорит эксперт.
В то же время политолог отмечает, что неудача Дарема имеет более серьезные последствия, чем возможный успех расследования. Невозможность решить возникающие вопросы в правовом поле будут толкать политических соперников к крайне жестким действиям.
«Следствием этого будет то, что любой человек, который захочет стать частью президентской администрации Трампа или Десантиса, будет понимать, что таких ошибок больше делать нельзя и нужно устраивать жесткие репрессии. Законно это или незаконно, никого не волнует, потому что, как говорится, победителей не судят. Это своего рода следствие "Русского дела". Традиция следования закону и неиспользования правоохранительной системы в политических целях полностью разрушена.
Если бы Дарем смог привлечь к ответственности хотя бы десяток человек, которым дали по годику–два, если бы уволили людей из ФБР и Минюста, можно было бы говорить о восстановлении паритета. Но вопрос остался не решен, поэтому тенденция на обострение противостояния очень четко сохраняется. И те и другие настроены совершенно решительно на репрессии: как только подвернутся подходящие обстоятельства, они тут же начнут друг друга "резать". Они уже к этому пришли», — уверен Дробницкий.
Политическая традиция, которая действовала в США на протяжении столетий, разрушается. А вместе с ней разрушается и все американское общество, поскольку если «наверху» не могут договориться между собой, то «внизу» это проявляется еще более остро. Таким образом, процессы, которые были запущены после прихода к власти Трампа, будут и дальше подталкивать Соединенные Штаты к дестабилизации.
«Американская политическая система всегда действовала в интересах кланов, которые находились над законом, но друг против друга систему не использовали. И с точки зрения истеблишмента, Трамп нарушил конвенцию, поскольку он действительно человек "из народа", а потому против него использовать любые методы. И вся система развинтилась. Видимо, глобализация и абсолютная власть сделала свое дело, иначе сложно объяснить, почему все так возбудились. В конце концов, Трампу по итогам президентства не дали ничего сделать. По всей видимости, сыграл страх потери власти. Видимо, система действительно приходила в упадок.
В некотором смысле межэлитные конвенции важны, поскольку если они не соблюдаются, то на низовом уровне законности никогда не будет. Америка расколота очень серьезно, и каждый хочет не упустить свое. По-тихому решить это не удастся, а значит, они друг друга будут "мочить", а что из этого выйдет — Бог его знает», — резюмировал Дробницкий.