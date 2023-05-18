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ВС РФ нанесли удары по складам иностранного вооружения на Украине

Армия
ВС РФ нанесли удары по складам иностранного вооружения на Украине

В ночь на 18 мая Вооруженные силы России нанесли удары по складам оружия и техники ВС Украины иностранного производства, а также по резервам противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. В результате были уничтожены крупные запасы украинского вооружения и пресечена попытка выдвижения резервов в районы, где идут боевые действия.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отметили в ведомстве.

Ранее Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не достигнет успеха в Запорожской области.
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