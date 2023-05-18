ВС РФ нанесли удары по складам иностранного вооружения на Украине

В ночь на 18 мая Вооруженные силы России нанесли удары по складам оружия и техники ВС Украины иностранного производства, а также по резервам противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Уточняется, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. В результате были уничтожены крупные запасы украинского вооружения и пресечена попытка выдвижения резервов в районы, где идут боевые действия.
«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отметили в ведомстве.
Ранее Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не достигнет успеха в Запорожской области.