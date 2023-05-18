Продовольственная диверсия: сошедший с рельсов в Крыму поезд был загружен экспортным зерном

Маршрут состава пролегал через Мекензиевые горы, после чего он должен был направиться в пор. Инцидент со сходом поезда с рельсов стал еще одним подтверждением заинтересованности властей Украины в срыве поставок продовольствия из России. Киев прикладывает все усилия в этом направлении, подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.