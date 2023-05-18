Продовольственная диверсия: сошедший с рельсов в Крыму поезд был загружен экспортным зерном

Поезд, который сошел с рельсов под Симферополем, вез экспортное зерно. Продукция предназначалась для отправки в нуждающиеся страны, сообщил источник ФАН.
Маршрут состава пролегал через Мекензиевые горы, после чего он должен был направиться в пор. Инцидент со сходом поезда с рельсов стал еще одним подтверждением заинтересованности властей Украины в срыве поставок продовольствия из России. Киев прикладывает все усилия в этом направлении, подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.
Из 21 вагона оказались повреждены восемь из них. Несмотря на действия диверсантов, зерно сохранилось почти на 100%, поэтому прогнозируется лишь задержка в доставке продукции. На месте происшествия уже работает специальная техника, причем восстановлено уже 30% железнодорожного полотна.
Правоохранители уже разыскивают мужчину средних лет с бородой, который может оказаться причастным к ЧП. Очевидцы заметили его идущим вдоль рельсов на этом участке дороги.
Ранее в Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца. Глава МИД Сергей Лавров счел этот срок решающим для Украины.