Депутат Матвеев: ресторанный сбор не коснется кафе и фастфуда

Депутат Государственной думы от КПРФ Михаил Матвеев заявил, что кафе и точки фастфуда были исключены из законопроекта о ресторанном сборе на поддержку участников спецоперации и членов их семей.
Парламентарий является одним из авторов законопроекта о «налоге на развлечения». В беседе с изданием Life он пояснил, что это собственно не налог, а именно сбор, который администрируется по аналогии с курортным сбором.
Матвеев уверил, что сбор не будет касаться любителей шаурмы и прочего фастфуда. Депутаты решили ограничиться только ночными клубами и ресторанами. Инициатор законопроекта добавил, что на первый взгляд незначительные отчисления в масштабах всей страны составят очень приличную сумму.