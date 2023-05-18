«А завтра человечина?!»: Геннадий Онищенко раскритиковал продажу кофе с грудным молоком

На днях общественность взбудоражила новость — в пермском кафе посетителям предлагают кофе с грудным молоком. Академик РАН, врач-эпидемиолог, политик Геннадий Онищенко назвал подобное явление недопустимым.
По его словам, таким образом владелец заведения общественного питания нарушает все мыслимые законы и нормы, начиная с юридических аспектов и заканчивая морально-этическими. Как он выразился в авторской колонке для ФАН, если завтра кому-то захочется человечины, ее тоже начнут продавать в кафе?!
При этом как только данная «реклама» напитка с добавлением грудного молока привлекла внимание Роспотребнадзора, владелец кафе «Кофе Смайл» заявил журналистам, что информация о продаже кофе на грудном молоке в Перми является шуткой.
Роспотребнадзор в свою очередь еще не закончил начатую проверку по данному делу. При этом в ведомстве отметили, что грудное молоко не является пищевым продуктом, оборот которого регулируется необходимыми требованиями. Реализация его на рынке в России запрещена.
А владелец кафе Максим Кобелев, видимо, забыл, что в недавнем видео, которое опубликовал Mash, сам рассказывал о том, что «около девяти мамочек поставляют молочко со всеми справочками — выходит примерно 5 литров».
Только за одно такое предложение надо лишать права вести бизнес в сфере общепита. Колонка Геннадия Онищенко
Что меня потрясло в этой всей истории: человек, который решил организовать продажу кофе с женским молоком, заявляет об этом с какой-то даже гордостью. Хотя, на мой взгляд, если бы он был профессионалом в своем деле — предоставление услуг общественного питания, ему бы такая идея даже в голову не пришла.
Продажа продуктов с грудным молоком недопустима по нескольким аспектам: с юридической точки зрения, этическо-моральной и социальной, не говоря уже о безопасности потребителя.
За одно только это заявление бизнесмена надо лишить права заниматься предоставлением услуг в сфере общественного питания и продажи продуктов. Оснований для этого более чем достаточно. Ни в одном самом экзотическом меню в блюдах, которые изготавливаются для употребления людьми, нет упоминания о женском молоке. Хранение грудного молока в холодильной камере заведения общественного питания — это уже грубейшее нарушение. Дома этот бизнесмен со своей женой экспериментировать может сколько угодно, но кормить этим людей — тут уж извините! Якобы кофе с грудным молоком пользуется спросом — а если завтра человечины кому-то захочется?! Он что тоже ее будет предоставлять?
Во-первых, у предприятий общественного питания есть не только права, но и обязанности. Грудное молоко — это биологическая жидкость человека. Если кофе с грудным молоком предлагается посетителям, я хотел бы задать профессиональный вопрос этому господину, предоставляющему услугу в сфере общественного питания: где сертификат на данный «продукт», гарантирующий его безопасность. Все мы прекрасно знаем, что ВИЧ-инфицированной женщине, родившей здорового ребенка, запрещено кормить его грудью. Иначе инфекция будет передана ребенку, а как же посетители-любители грудного молока? При этом помимо ВИЧ и гепатита, есть куча других заболеваний, которые могут передаваться через употребление грудного молока. У этого бизнесмена, что свое какое-то «стадо» проверенных женщин, извините за выражение?!
При этом у нас серьезная проблема с грудным вскармливанием детей — даже до 40% не доходит количество молодых матерей, кормящих грудью. В этом, кстати, не женщин надо винить, а структуру общества, которое не создало для них никаких условий: чтобы молодая мать могла одновременно и кормить ребенка, и работать, и учиться и так далее. А это, на минуточку, вопрос здоровья будущей нации. Даже самые распрекрасные и качественные смеси не обеспечивают ребенка таким количеством полезных веществ, как женское молоко. И на этом фоне мы видим, как некий «предприниматель» говорит о покупке молока у молодых матерей.
Тут надо понимать, что материально обеспеченной мамочке вряд ли придет в голову идея о том, чтобы отнять молоко у ребенка и продать его. А остальные из категории малого достатка? То есть это «животное» подталкивает матерей к тому, чтобы они ущемляли своих детей в полноценном кормлении грудью.
С точки зрения этики — это абсолютно безнравственный поступок, которым «ресторатор» еще и кичится. Как рассказывается в «рекламе», он для этих целей специально подбирает женщин, которые сцеживают грудное молоко и продают его ему. По факту же это глумление над женщинами. Да, в медицинской практике женщинам иногда предлагается сцеживать молоко, чтобы не образовался застой и не развился мастит, но, извините, это уже совсем другая история. Со своими особенностями. А тут «доить» решили! Это же осквернение материнской функции.
Другая сторона — «востребованность» данного продукта. То есть у нас появились некие «гурманы», считающие употребление грудного молока вполне нормальным явлением. А если завтра появятся «любители» человечины?! Им тоже предоставят эту услугу? Я чувствую, что мы в нашем общественном питании подходим к абсурдному дну. Это вершина безответственного решения, когда общепитом разрешили заниматься кому угодно: людям без специализированного образования и знаний. Ужесточение законов, это конечно не всегда хорошо, но на мой взгляд пришло время установить жесткий контроль за теми вещами, которые творят люди без специализированного образования в общепите.