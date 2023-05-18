«А завтра человечина?!»: Геннадий Онищенко раскритиковал продажу кофе с грудным молоком

За одно только это заявление бизнесмена надо лишить права заниматься предоставлением услуг в сфере общественного питания и продажи продуктов. Оснований для этого более чем достаточно. Ни в одном самом экзотическом меню в блюдах, которые изготавливаются для употребления людьми, нет упоминания о женском молоке. Хранение грудного молока в холодильной камере заведения общественного питания — это уже грубейшее нарушение. Дома этот бизнесмен со своей женой экспериментировать может сколько угодно, но кормить этим людей — тут уж извините! Якобы кофе с грудным молоком пользуется спросом — а если завтра человечины кому-то захочется?! Он что тоже ее будет предоставлять?