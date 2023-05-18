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Автор скетчей шоу «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне СВО

Происшествия
Автор скетчей шоу «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне СВО

Сценарист шоу «Уральские пельмени» Игорь Истомин умер в зоне спецоперации. Его родственники не знали о том, что он отправился добровольцем на Донбасс.

По данным издания «Екатеринбург онлайн», он ушел из жизни в 2022 году, но об этом его родственникам стало известно только сейчас. Он отправился в зону конфликта, близким о своих настоящих целях не сказал. Родственники думали, что он поехал на стройку. Родственники знали его человеком «с золотыми руками», поэтому вопросов не возникло.

По словам знакомых с ним людей, семья начала беспокоиться, так как мужчина долго не выходил на связь. Только после длительных поисков выяснилось, что он погиб.

Известного сценариста похоронили 18 мая в Екатеринбурге. Военный комиссар Дмитрий Дядюшко подчеркнул, что Истомин приставлен к «высокой государственной награде» за героизм, который он демонстрировал в рамках СВО.

Ранее в Луганске прошли похороны водителя писателя Захара Прилепина. Мужчина подорвался на мине.
Игорь Истомин спецоперация уральские пельмени
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