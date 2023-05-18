Автор скетчей шоу «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне СВО

Сценарист шоу «Уральские пельмени» Игорь Истомин умер в зоне спецоперации. Его родственники не знали о том, что он отправился добровольцем на Донбасс.
По данным издания «Екатеринбург онлайн», он ушел из жизни в 2022 году, но об этом его родственникам стало известно только сейчас. Он отправился в зону конфликта, близким о своих настоящих целях не сказал. Родственники думали, что он поехал на стройку. Родственники знали его человеком «с золотыми руками», поэтому вопросов не возникло.
По словам знакомых с ним людей, семья начала беспокоиться, так как мужчина долго не выходил на связь. Только после длительных поисков выяснилось, что он погиб.
Известного сценариста похоронили 18 мая в Екатеринбурге. Военный комиссар Дмитрий Дядюшко подчеркнул, что Истомин приставлен к «высокой государственной награде» за героизм, который он демонстрировал в рамках СВО.
Ранее в Луганске прошли похороны водителя писателя Захара Прилепина. Мужчина подорвался на мине.