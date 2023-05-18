Автор скетчей шоу «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне СВО

По данным издания «Екатеринбург онлайн», он ушел из жизни в 2022 году, но об этом его родственникам стало известно только сейчас. Он отправился в зону конфликта, близким о своих настоящих целях не сказал. Родственники думали, что он поехал на стройку. Родственники знали его человеком «с золотыми руками», поэтому вопросов не возникло.