Участковый в Самарской области спас мужчину из горящего дома

Как пишет сетевое издание «КП-Самара», полицейский работал по дворе вместе с отцом, когда заметил, что в одном из домов произошло возгорание. Участковый сразу бросился к месту ЧП – он вызвал пожарных, а сам перекрыл подачу бытового газа в дом, рассказали в ГУ МВД по Самарской области.