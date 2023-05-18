Участковый в Самарской области спас мужчину из горящего дома

Чрезвычайно происшествие имело место в Челно-Вершинском районе Самарской области. В одном из домов начался пожар, от которого чуть не погиб человек. К счастью, неподалеку оказался местный участковый. Об этом уведомили в региональном ГУ МВД России.
Как пишет сетевое издание «КП-Самара», полицейский работал по дворе вместе с отцом, когда заметил, что в одном из домов произошло возгорание. Участковый сразу бросился к месту ЧП – он вызвал пожарных, а сам перекрыл подачу бытового газа в дом, рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Затем правоохранитель, накинув на голову куртку, вошел в горящее здание, где наощупь в одной из комнат отыскал спящего хозяина, разбудил его и помог выбраться наружу. Таким образом благодаря умелым и решительным действиям сотрудника полиции жизнь хозяина дома была спасена. Позднее специалисты назвали причиной пожара сбой в работе электрооборудования, добавили в пресс-службе ведомства.