Телескоп Уэбба обнаружил воду на комете главного пояса астероидов

Ученые НАСА с помощью мощного телескопа Джеймса Уэбба впервые обнаружили на околоземной комете замерзшую воду, пишет Planet Today.
Эксперты выяснили, что комета Рида, которая была зафиксирована телескопом Уэбба, окружена газовой дымкой и пылью. Прибор ближнего инфракрасного диапазона определил, что газ в основном состоит из водяного пара. Это значит, что в ядре кометы, вероятнее всего, есть замерзшая вода из ранней Солнечной системы.
Это открытие может подтвердить тот факт, что лед из ранней Солнечной системы может оставаться в таком состоянии и вблизи Солнца. Данное предположение ученые давно выдвинули, но до сих пор так и не доказали.
Кроме того, ученые ранее выдвигали теорию, что падение ледяных комет, возможно, сыграло значимую роль в появлении первой жидкой воды миллиарды лет назад. Комета Рида может быть ключом к разгадке появления воды на Земле.
Прежде сообщалось, что ученые Калифорнийского университета открыли новую экзопланету, которая покрыта вулканами. Новая экзопланета LP 791-18d находится на расстоянии в 90 световых лет от Земли.