Политолог Казаков призвал к смене управленческой модели в России

Начало спецоперации автоматически запустило в России процесс смены так называемых политических элит. На это указал советник первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко и парламентарий Александр Казаков.
По его словам, большая часть граждан быстрее «элит» разбирается в произошедших на фоне украинского кризиса изменениях. В частности, речь идет о необходимости подстроиться под текущую ситуацию и «включиться в состояние военного конфликта».
Кроме того, аналитик призвал модернизировать управленческую модель в государстве. Данный процесс всегда начинается в сложное для той или иной страны время, подчеркнули во фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе.
«Не боеприпасы, а управленческие модели. Их надо менять. Так было и в 1941 году, и в Первую мировую», — цитировало Казакова издание SM-News.
В конце он добавил, что отбор — неотъемлемая часть кризисов. На место тех, кто не справляется с вызовами, должны приходить новые специалисты.
Ранее бывшего главу корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, бежавшего за границу в прошлом году, заметили в министерстве внутренних дел Израиля. Вместе с ним в ведомство пришла супруга Авдотья Смирнова.