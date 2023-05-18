Глава МИД Лавров оценил готовность США содействовать урегулированию конфликта на Украине

Глава МИД РФ заявил, что США не готовы ни на одном этапе к конструктивному действию касательно урегулирования ситуации на Украине. Он указал, что Соединенные Штаты сами создавали ее долгие годы — в контексте своего стратегического курса, нацеленного против объективного формирования многополярности в мире.Лавров выразил сожаление, что Вашингтон в рамках данной политики использует Киев в качестве послушного инструмента.