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Глава МИД Лавров оценил готовность США содействовать урегулированию конфликта на Украине

Политика
Глава МИД Лавров оценил готовность США содействовать урегулированию конфликта на Украине

США в обозримой перспективе не готовы к конструктивным действиям для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова приводит радио Sputnik.

Глава МИД РФ заявил, что США не готовы ни на одном этапе к конструктивному действию касательно урегулирования ситуации на Украине. Он указал, что Соединенные Штаты сами создавали ее долгие годы — в контексте своего стратегического курса, нацеленного против объективного формирования многополярности в мире.Лавров выразил сожаление, что Вашингтон в рамках данной политики использует Киев в качестве послушного инструмента.

Ранее глава МИД РФ заявил, что срок продления зерновой сделки на два месяца станет решающим.
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