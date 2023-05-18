«Вымогательство на государственном уровне»: Мария Захарова о требовании Праги платы за аренду участков

Россия ожидает от Праги официального уведомления и будет принимать меры для защиты недвижимости российских загранпредставительств в Чехии. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представитель МИД заявила, что Россия зафиксировала отмену Чехией постановлений периода 1970-80х годов, о передаче советской стороне земельных участков для нужд дипломатических представительств. Захарова напомнила, что Москва неоднократно предлагала Праге провести экспертные консультации по вопросам недвижимости.
«Требование чешскими властями платы за аренду, да еще задним числом, напоминает вымогательство на государственном уровне и нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — заявила Захарова.
Накануне Захарова подтвердила ограничение на использование счетов дипмиссии Финляндии. Она назвала дынные действия зеркальным ответом на аналогичный шаг Хельсинки.