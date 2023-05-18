Завдетсадом в Оренбурге обвинили в мошеннических махинациях

Сотрудники ГУ СК России по Оренбургской области расследовали уголовное дело о мошенничестве.
По версии следствия, заведующей детсадом в Октябрьском районе виртуально трудоустроила нескольких сотрудников, злоупотребив своим служебным положением. Фиктивные работники ничего не делали, а начисляемая им зарплата поступала на счет аферистки, сообщает prooren.ru.
Подобным образом она обогатилась примерно на 400 тысяч рублей. Материалы уголовного дела о мошенничестве и превышении служебных полномочий переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.