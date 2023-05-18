Госдума приняла в I чтении проект о праве силовиков пресекать движение любых БПЛА

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности. Документ внесла группа депутатов во главе с председателями комитетов ГД по информполитике Александром Хинштейном.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что пресечение будет осуществляться посредством уничтожения или повреждения БПЛА. Также может примениться подавление или преобразование сигналов дистанционного управления.
«Законопроектом предлагается расширить существующие полномочия Росгвардии, МВД России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, ФСИН России, ГУ СП при президенте Российской Федерации по пресечению использования не только беспилотных летательных аппаратов, но и беспилотных аппаратов всех видов», — сказано в пояснительной записке.
Ранее комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете пропаганды абортов и потребления наркотиков. Под пропагандой будет считаться любое публичное распространение информации о допустимости и привлекательности употребления наркотических средств и прерывания беременности.