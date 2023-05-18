Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Госдума одобрила проект о штрафах за отправку персональных данных через иностранные мессенджеры

Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за отправку персональных данных через иностранные мессенджеры

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах за использование зарубежных мессенджеров для пересылки персональной и финансовой информации. Максимальная сумма штрафа может достигать 700 тысяч рублей.

В документе с текстом закона идет речь о предоставление государственных и муниципальных услуг, реализации товаров и услуг госкомпаниями, кредитными организациями, выполнении госзаданий и других. Также запрещено подключать к такого рода мессенджерам иные информационные системы для переводов денег. Депутаты считают, что наказание в виде штрафов усилит защиту личных и финансовых данных граждан.

Ранее Минцифры РФ выступило с инициативой выплачивать компенсации через «Госуслуги» за утечку персональных данных в Сеть.
персональные данные россия иностранные мессенджеры мессенджеры госдума штрафы утечка данных
Военкоры ФАН