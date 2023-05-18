Госдума одобрила проект о штрафах за отправку персональных данных через иностранные мессенджеры

В документе с текстом закона идет речь о предоставление государственных и муниципальных услуг, реализации товаров и услуг госкомпаниями, кредитными организациями, выполнении госзаданий и других. Также запрещено подключать к такого рода мессенджерам иные информационные системы для переводов денег. Депутаты считают, что наказание в виде штрафов усилит защиту личных и финансовых данных граждан.