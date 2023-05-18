Около 5 млрд рублей потратят в Красноярском крае на капремонт жилья

Замминистра строительства Красноярского края Юрий Шестопалов рассказал о планах по капремонту домов в 2023 году.
По словам Шестопалова, в этом году на территории региона предстоит выполнить более 500 видов различных работ по капремонту домов на сумму около пяти миллиардов рублей. К 2025 году планируется завершить капремонт более трех тысяч домов. Работы охватят замену систем электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, сообщает «НИА-КРАСНОЯРСК».
Также будут обновлены фасады, крыши, подвалы, появятся новые лифты. Отмечается, что самое большое количество многоквартирных домов будет отремонтировано в Красноярске. Речь идет о капремонте более 900 многоквартирных домов.