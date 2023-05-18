Главы МИД Сирии и Саудовской Аравии обсудили подготовку к возобновлению работы посольств

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в городе Джидда провел встречу со своим саудовским коллегой Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом. Дипломаты обсудили ряд вопросов, в том числе взаимное открытие посольств и развитие двусторонних связей.
Представители ближневосточных встреч организовали переговоры в преддверии большого саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), который состоится завтра, 19 мая. Этому предшествовали три дня заседаний экономического и социального совета ЛАГ.
«Лидеры Сирии и Саудовской Аравии решили двигаться вперед, ни на шаг не отступать назад», — заявил Микдад по итогам встречи.
Он отметил, что впредь Дамаск и Эр-Рияд намерены поддерживать взаимовыгодное партнерство, а также сообщил о подготовке всех необходимых условий для возобновления работы дипломатических миссий.
По итогам прошедшего 7 мая голосования в Каире большинство членов ЛАГ пришло к решению о возвращении Сирии в международное объединение после длительного перерыва. В пользу этого высказались представители 13 из 22 стран, присутствовавших на той встрече.
Дамаск был исключен из регионального союза в 2011 году после начала конфликта, в рамках которого многие участники Лиги встали на сторону противников сирийского правительства. Тем не менее спустя более чем десятилетие арабская республика при поддержке РФ, одержавшая верх над террористами «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ), получила возможность восстановить свое членство в ЛАГ.
Саудовская Аравия стала одним из инициаторов такого шага. О намерениях полноценно восстановить дипломатические отношения с Сирией там заявили еще в марте, и теперь консультации по теме открытия посольств выходят на финальный этап.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация