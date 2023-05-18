Главы МИД Сирии и Саудовской Аравии обсудили подготовку к возобновлению работы посольств

Дамаск был исключен из регионального союза в 2011 году после начала конфликта, в рамках которого многие участники Лиги встали на сторону противников сирийского правительства. Тем не менее спустя более чем десятилетие арабская республика при поддержке РФ, одержавшая верх над террористами «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ), получила возможность восстановить свое членство в ЛАГ.