Аргентинские ветеринары спасли детеныша морского льва

Аргентинские ветеринары из Фонда Mundo Marino освободили морского льва от пластикового ремня на шее. Странное состояние животного заметили бдительные жители прибрежного города Агуас-Вердес, которые сразу обратились к специалистам.
«Мы заметили что-то непонятное на шее у животного еще издалека. Изначально к нему было невозможно приблизиться — морской лев находился у берега, и был шанс, что животное испугается и уплывет на глубину. Мы боялись потерять его из виду», — рассказал биолог и руководитель спасательного центра Фонда Mundo Marino Серхио Родригес Эредиа.
Врачи сделали морскому льву анестезию, чтобы осмотреть рану. Специалистам удалось снять ремешок и наложить швы. Ветеринары также провели клиническое обследование животного и взяли образец крови. Морской лев будет находиться в центре еще некоторое время, пока полностью не поправится. Как рассказали ветеринары, они регулярно сталкиваются с подобными случаями. Это лишний раз доказывает, что мусора в Мировом океане очень много и страдают от этого в большей степени морские обитатели.