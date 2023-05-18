Аргентинские ветеринары спасли детеныша морского льва

Врачи сделали морскому льву анестезию, чтобы осмотреть рану. Специалистам удалось снять ремешок и наложить швы. Ветеринары также провели клиническое обследование животного и взяли образец крови. Морской лев будет находиться в центре еще некоторое время, пока полностью не поправится. Как рассказали ветеринары, они регулярно сталкиваются с подобными случаями. Это лишний раз доказывает, что мусора в Мировом океане очень много и страдают от этого в большей степени морские обитатели.