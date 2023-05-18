Премьер-министр Армении Пашинян анонсировал встречу с Алиевым в Москве при посредничестве президента РФ

Трехсторонняя встреча при посредничестве президента РФ Владимира Путина пройдет в Москве. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян сообщил, что 25 мая встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Посредником на встрече будет российский лидер. Армянский премьер отметил, что Ереван принял предложение о проведении мероприятия.
Кроме того, 19 мая в Москве пройдет встреча на уровне глав МИД Армении, Азербайджана и России. При этом он не уточнил, какие вопросы будут на ней обсуждаться.
Ранее армянский премьер заявил, что Ереван стремится сотрудничать с Россией, не нарушая санкции.