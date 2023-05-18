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Эдди Мерфи сыграет главного героя в новом фильме «Розовая пантера»

Шоу-бизнес
Эдди Мерфи сыграет главного героя в новом фильме «Розовая пантера»

Американский актер, кинорежиссер, продюсер и певец Эдди Мерфи в настоящий момент пытается договориться о своем участии в новом фильме «Розовая пантера».

Детективную комедию планирует переснять студия MGM, пишет газета «Культура». Журналисты сообщили, что режиссером ребута станет Джефф Фаулер, который снял «Соника в кино». Также известно, что сценарий для новой «Розовой пантеры» пишет Крис Бремнер.

Авторы статьи рассказали, что фильм будет анимационно-игровым. По сюжету инспектор Клузо будет расследовать дело вместе с Розовой Пантерой, образ которого создадут мультипликаторы. Мерфи может сыграть этого персонажа в данной кинокартине.

Стоит отметить, что серия фильмов «Розовая Пантера« Блейка Эдвардса с Питером Селлерсом выходила с 1963 по 1993 год. В начале 2000-х появилась ребут-дилогия со Стивом Мартином.

Ранее сообщалось, что Джеки Чан вернется к роли мастера кунг-фу в продолжении фильма «Каратэ-пацан.»
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