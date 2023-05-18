Эдди Мерфи сыграет главного героя в новом фильме «Розовая пантера»

Авторы статьи рассказали, что фильм будет анимационно-игровым. По сюжету инспектор Клузо будет расследовать дело вместе с Розовой Пантерой, образ которого создадут мультипликаторы. Мерфи может сыграть этого персонажа в данной кинокартине.