Национальная НПО «Центр помощи» начала работу в Банги

Банги, 18 мая. Национальная неправительственная организация «Центр помощи» начала работу в столице Центральноафриканской Республики.
Президент НПО Сильви Беркула заявила, что объединение будет курировать решение проблем в области образования, здравоохранения, продовольственной безопасности, а также защиты окружающей среды. Сотрудники назвали своей целью поддержку населения, пострадавшего из-за военно-политических конфликтов.
Церемония открытия состоялась под председательством министра по гуманитарным вопросам и национальному примирению Вирджинии Байкуа. Чиновница подчеркнула, что во главе организации стоит именно женщина, что является для Черного континента большим шагом вперед.
В стране уже давно работает гражданское формирование «Азимут». Ранее участники провели субботник около монумента «Защитникам ЦАР». К мероприятию присоединились не только волонтеры, но и жители Банги.
Президент республики Фостен-Арканж Туадера поддерживает инициативы активистов. Он самолично запустил акцию KWA TI KODRO, направленную на уборку столицы и ее окрестностей. В ней приняли участие ряд правительственных чиновников, в том числе премьер-министр Феликс Молуа.