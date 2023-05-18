Петербурженка обвинила своего начальника и его жену в изнасиловании

Отмечается, что 12 мая пострадавшая вместе с злоумышленниками находилась в Петрозаводске. Туда она поехала в командировку. Петербурженка подчеркнула, что ее напоили. Когда девушка проснулась, то почувствовала боль ниже живота. По ее мнению, над ней надругались.