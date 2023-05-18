Петербурженка обвинила своего начальника и его жену в изнасиловании

Жительница Санкт-Петербурга рассказала о том, что ее изнасиловали начальник и его жена. По словам девушки, ее напоили. Об инциденте сообщает издание «Фонтанка.ру».
Отмечается, что 12 мая пострадавшая вместе с злоумышленниками находилась в Петрозаводске. Туда она поехала в командировку. Петербурженка подчеркнула, что ее напоили. Когда девушка проснулась, то почувствовала боль ниже живота. По ее мнению, над ней надругались.
В результате горожанка написала заявление на супругов. На данный момент представители УМВД еще не дали официальный комментарий.
Ранее в России задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании девушки. Как сообщает RT, после случившегося россиянин скрылся с места событий, но правоохранителям удалось его задержать.