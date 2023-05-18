Художник жизни человеческой: топ-7 фактов из жизни Алексея Балабанова

Алексей Балабанов в своих картинах воспроизводил события 1980-1990-х годов. Его героями часто были люди, оказывающиеся на грани, не в силах быть в гармонии с собой и остальным миром. Балабанов, как никто другой, был способен точно передать настроение и состояние людей тех времен. Одни называли его «талантливым», другие – «странным», но факт остается фактом: его работы по-прежнему относятся к числу культовых и не теряют актуальности у зрителя. ФАН собрал интересные факты из жизни Алексея Балабанова.