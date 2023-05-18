Художник жизни человеческой: топ-7 фактов из жизни Алексея Балабанова

18 мая 2013 года ушел из жизни автор серии фильмов «Брат» Алексей Балабанов. Его смерть стала неожиданностью для всех. Во время написания сценария в санатории «Дюны» (Сестрорецк) он потерял сознание и вскоре скончался от острой сердечной недостаточности на фоне тяжелого хронического заболевания.
Алексей Балабанов в своих картинах воспроизводил события 1980-1990-х годов. Его героями часто были люди, оказывающиеся на грани, не в силах быть в гармонии с собой и остальным миром. Балабанов, как никто другой, был способен точно передать настроение и состояние людей тех времен. Одни называли его «талантливым», другие – «странным», но факт остается фактом: его работы по-прежнему относятся к числу культовых и не теряют актуальности у зрителя. ФАН собрал интересные факты из жизни Алексея Балабанова.
С трепетом относился к бездомным
Алексей Балабанов был человеком очень добрым и отзывчивым. Проходя мимо местных бродяг, он нередко оказывал им помощь. Случалось и такое, что бездомные приходили в гости к режиссеру, где он их кормил и показывал свои фильмы.
Съемки без дублеров
Актерам, которые снимались в фильмах Балабанова иной раз приходилось обретать новые навыки. К примеру, перед съемками фильма «Брат» Светлане Письмиченко пришлось научиться водить трамвай, а легендарному Сергею Бодрову самостоятельно прыгать в движущийся транспорт во время погони.
Снимал кино в своей коммунальной квартире
Во время съемок картины «Кочегар» финансовые ресурсы Балабанова были ограничены, поэтому некоторые сцены были сняты в его коммуналке. Кроме того, часть малоизвестных актеров работали тогда без оплаты.
Трагедия в Кармадонском ущелье разделила жизнь режиссера на «до» и «после»
Съемки фильма «Связной» в 2002 году завершились большой трагедией в результате схода ледника Колка в осетинском Кармадонском ущелье. Тогда в списке погибших и без вести пропавших числилось, по разным данным, до 130 человек, в частности: Сергей Бодров, Марина Липартия и Владимир Карташов – люди, которые были особенно близки Балабанову. Их гибель режиссер переживал очень тяжело и даже пристрастился к бутылке.
Отказ от съемок в фильме «Груз-200»
Фильм «Груз-200» является самой скандальной картиной российского кинематографа. Изначально предполагалось, что главные роли сыграют Евгений Миронов и Сергей Маковецкий, однако, после прочтения сценария оба ответили отказом.
Ставший впоследствии «легендарным» свитер Багрова покупался за копейки
Свитер крупной вязки, который носил Данила Багров (Сергей Бодров) в фильме «Брат», был куплен в секонд-хенде за 35 рублей. В настоящее время предмет эту вещь можно встретить на тематических выставках.
Ужас на съемках «Реки»
В 2000 году начались съемки фильма «Река». Картина была отснята более чем наполовину, но осенью машина со съемочной группой слетела в обрыв. Актриса главной роли Туйара Свинобоева погибла, остальные – получили травмы разной степени тяжести. Алексей Балабанов так и не закончил фильм и только спустя два года сделал из него короткометражку.
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