Турция, Армения и Италия стали самыми популярными зарубежными направлениями среди российских туристов

Большинство российских туристов планируют провести летний отпуск в Турции, Армении и Италии. Об этом свидетельствуют данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые проанализировали корреспонденты издания «Газета.Ru».
В материале указано, что специалисты изучили статистку по бронированию номеров в отелях на период с июня по август 2023 года. Как стало известно, гостиницами в Турции интересовались 32,4% пользователей.
На второй строчке соответствующего рейтинга оказалась Армения, на которую пришлось 10,5% поисковых запросов. Сразу за ней расположилась Италия — 7,9% российских путешественников хотели бы отдохнуть в этой стране.
Также в первую пятерку по популярности попали Казахстан и Великобритания. Данными направлениями интересовались 5,2% и 4,9% пользователей соответственно.
Ранее сообщалось, что Крым получит 2,7 миллиарда рублей на развитие туристической сферы. Деньги поступят из федерального бюджета страны.