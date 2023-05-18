Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Турция, Армения и Италия стали самыми популярными зарубежными направлениями среди российских туристов

Общество
Турция, Армения и Италия стали самыми популярными зарубежными направлениями среди российских туристов

Большинство российских туристов планируют провести летний отпуск в Турции, Армении и Италии. Об этом свидетельствуют данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые проанализировали корреспонденты издания «Газета.Ru».

В материале указано, что специалисты изучили статистку по бронированию номеров в отелях на период с июня по август 2023 года. Как стало известно, гостиницами в Турции интересовались 32,4% пользователей.

На второй строчке соответствующего рейтинга оказалась Армения, на которую пришлось 10,5% поисковых запросов. Сразу за ней расположилась Италия — 7,9% российских путешественников хотели бы отдохнуть в этой стране.

Также в первую пятерку по популярности попали Казахстан и Великобритания. Данными направлениями интересовались 5,2% и 4,9% пользователей соответственно.

Ранее сообщалось, что Крым получит 2,7 миллиарда рублей на развитие туристической сферы. Деньги поступят из федерального бюджета страны.
отпуск турция армения италия лето российские туристы
Военкоры ФАН