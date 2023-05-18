Хирурги из Ярославля спасли пациенту отрубленную на пилораме пятку

Мужчину отвезли в больницу, где хирурги принялись за восстановление ноги. Как рассказала руководитель медучреждения Наталья Даниленко, специалистам 8 отделения пришлось выполнить пересадку части бедра. Сделано это было ювелирно, с тщательным восстановлением всей кровеносной и подкожно-жировой системы. При помощи микрохирургической техники была выполнена пластика большеберцового нерва, полностью восстановлено ахиллово сухожилие.