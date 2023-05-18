Хирурги из Ярославля спасли пациенту отрубленную на пилораме пятку

Микрохирурги в больнице имени Н.В. Соловьева в Ярославле провели уникальную и очень сложную операцию. Врачам пришлось восстанавливать пациенту оторванную пятку.
Житель Ярославля работал на пилораме. В какой-то его левую ногу затянуло под пилу, сообщает сетевое издание «ЭХО76». Острые ножи мгновенно отрубили пятку.
Мужчину отвезли в больницу, где хирурги принялись за восстановление ноги. Как рассказала руководитель медучреждения Наталья Даниленко, специалистам 8 отделения пришлось выполнить пересадку части бедра. Сделано это было ювелирно, с тщательным восстановлением всей кровеносной и подкожно-жировой системы. При помощи микрохирургической техники была выполнена пластика большеберцового нерва, полностью восстановлено ахиллово сухожилие.
Сложная операция продолжалась почти девять чесов. В настоящее время пациент уже выписался из стационара и проходит реабилитацию. По словам врачей, после лечения мужчина сможет полноценно жить и трудиться.